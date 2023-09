Festival de courts métrages « Chacun son court ! » La passerelle-Médiathèque de Labège Labège, 12 septembre 2023, Labège.

Festival de courts métrages « Chacun son court ! » 12 – 30 septembre La passerelle-Médiathèque de Labège Tout public – Gratuit

Le festival « Chacun son court ! » est organisé du 13 au 30 septembre au sein des médiathèques de France, en partenariat avec le Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand.

Cet événement permet de découvrir un panel de courts métrages jeunesse et adulte (sélectionnés par le Festival de Clermont-Ferrand) directement depuis chez vous ; tout se déroule en ligne et en illimité sur la Médiathèque numérique. À vous de voter !

En partenariat avec la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne.

La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l’Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque-labege@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 88 35 27 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-labege.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T14:00:00+02:00 – 2023-09-12T18:00:00+02:00

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:30:00+02:00

médiathèque La Passerelle