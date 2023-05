Bienvenue dans la cabane à histoires ! La passerelle-Médiathèque de Labège, 14 avril 2023, .

Bienvenue dans la cabane à histoires ! 14 avril – 13 mai La passerelle-Médiathèque de Labège gratuit

Magic Cocoon est une cabane à histoires éco-conçue, fabriquée en France, à partir d’une barrique en chêne recyclée. Il suffit de la brancher pour que la lumière s’allume quand l’enfant y entre. Confortablement installé sur un pouf, il peut y lire ou y écouter des histoires au calme, grâce au système audio embarqué. Quel bonheur d’écouter des contes dans ce cocon douillet !

La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l’Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0562883527 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.labege@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque-labege.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T14:00:00+02:00 – 2023-04-14T18:00:00+02:00

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

histoires contes

Mairie de Labège, Okidokid