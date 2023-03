Cabaret d’improvisation théâtrale par la Troupe Mikados La passerelle-Médiathèque de Labège Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labège

Cabaret d’improvisation théâtrale par la Troupe Mikados La passerelle-Médiathèque de Labège, 24 mars 2023, Labège. Cabaret d’improvisation théâtrale par la Troupe Mikados Vendredi 24 mars, 20h30 La passerelle-Médiathèque de Labège Tout public – Gratuit, sur inscription Les MIKADOS ? Une troupe d’improvisateurs toulousains. Dans un CABARET les spectateurs vont proposer des mots, lieux, situations au Maître de cérémonie et aux joueurs. Tout est improvisé, chaque spectacle est unique. Les MIKADOS, prenez-les, jetez-les sur une scène et place au jeu ! La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l’Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 88 35 27 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque-labege.fr »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.labege@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:30:00+01:00 – 2023-03-24T22:00:00+01:00

2023-03-24T20:30:00+01:00 – 2023-03-24T22:00:00+01:00 cabaret théâtre

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu La passerelle-Médiathèque de Labège Adresse 15 rue de l'Autan Ville Labège Departement Haute-Garonne Lieu Ville La passerelle-Médiathèque de Labège Labège

La passerelle-Médiathèque de Labège Labège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labege/

Cabaret d’improvisation théâtrale par la Troupe Mikados La passerelle-Médiathèque de Labège 2023-03-24 was last modified: by Cabaret d’improvisation théâtrale par la Troupe Mikados La passerelle-Médiathèque de Labège La passerelle-Médiathèque de Labège 24 mars 2023 La passerelle-Médiathèque de Labège Labège Labège

Labège Haute-Garonne