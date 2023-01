Rencontre avec l’artiste Laura Molton La passerelle-Médiathèque de Labège Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Rencontre avec l'artiste Laura Molton Samedi 21 janvier, 10h30 La passerelle-Médiathèque de Labège

Entrée libre

Laura Molton, en fin de résidence, présente sa démarche artistique et son exposition qui ouvrira quelques jours après, le 4 février à 17 h La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l’Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr Un extrait de film est projeté afin de donner à voir le travail. Enfin un petit-déjeuner est proposé pour contribuer à rendre le moment agréable. Samedi 21 janvier à 10 h 30

Durée : 1h

Gratuit

Entrée libre

Tout public

La Passerelle – médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T10:30:00+01:00

2023-01-21T11:30:00+01:00 (c) Laura Molton

