TOURNOIT MARIO KART 8 La passerelle-Médiathèque de Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

TOURNOIT MARIO KART 8 La passerelle-Médiathèque de Labège, 22 octobre 2022, Labège. TOURNOIT MARIO KART 8 Samedi 22 octobre, 10h00 La passerelle-Médiathèque de Labège

Entrée libre – sur inscription

La Passerelle accueille le tournoi Mario Kart 8 pour sa deuxième édition. La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l’Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie La deuxième édition du tournoi Mario Kart inter-médiathèques en partenariat avec Gaming 31, proposé par la médiathèque départementale de la Haute-Garonne arrive à la Passerelle ! Inscrivez-vous dans votre médiathèque pour pouvoir concourir. La finale aura lieu à la médiathèque départementale le samedi 5 novembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T10:00:00+02:00

2022-10-22T17:00:00+02:00

