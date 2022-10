Rencontre – L’effacement La passerelle-Médiathèque de Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rencontre – L’effacement La passerelle-Médiathèque de Labège, 20 octobre 2022, Labège. Rencontre – L’effacement Jeudi 20 octobre, 20h30 La passerelle-Médiathèque de Labège

Entrée libre – ouvert à tous

Rencontre avec l’auteur Émilie Lopes et le poète Rohingya Mayyu Ali La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l’Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie « L’effacement : un poète au cœur du génocide des Rohingyas ». L’effacement, c’est celui des Rohingyas : une minorité musulmane parmi les plus opprimées du monde, contrainte de fuir la Birmanie et réfugiée au Bengladesh, damnées parmi les damnés de la terre.

Ce livre est le premier témoignage exclusif d’un Rohingya qui a survécu au génocide. L’association Semelles de plume lira des poèmes de Mayyu Ali. En partenariat avec l’association Autour du livre.

