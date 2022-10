Les contes de Woohpy La passerelle-Médiathèque de Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

Les contes de Woohpy La passerelle-Médiathèque de Labège, 12 octobre 2022, Labège. Les contes de Woohpy Mercredi 12 octobre, 16h00 La passerelle-Médiathèque de Labège

Entrée gratuite – ouvert à tous

Mercredi 12 octobre à 16 h, venez découvrir l’Afrique ancestrale contée par Woohpy. La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l’Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie Conteuse de mère en fille, Woohpy est une artiste qui invite constamment au voyage par la force des mots qu’elle puise dans ses racines ivoiriennes. Dès 16 h, elle vous invite à la rejoindre dans son monde de rois, de princes et princesses et génies de toutes sortes. Tout ceci à travers des histoires rythmées par des chants, des danses et des dialogues ensorcelants. Des contes qui parlent d’amitié, d’amour, de rupture, de relations humaines ou encore de la nature ; des thèmes universels. Rendez-vous à la médiathèque la Passerelle – gratuit et ouvert à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-12T16:00:00+02:00

2022-10-12T17:00:00+02:00

