Balades paysannes – Débat La Passerelle Mauléon, 16 juin 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Débat avec Xavier Poux sur le thème: Une véritable Agroécologie pour demain, c’est possible ?.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 . .

La Passerelle

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Debate with Xavier Poux on the theme: Is a genuine Agroecology for tomorrow possible?

Debate con Xavier Poux sobre el tema: ¿Es posible una auténtica Agroecología para el mañana?

Diskussion mit Xavier Poux zum Thema: Ist eine echte Agrarökologie für morgen möglich?

