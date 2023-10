MONTRER LA VOIX La Passerelle Le Bouscat, 10 novembre 2023, Le Bouscat.

MONTRER LA VOIX Vendredi 10 novembre, 16h00 La Passerelle Entrée libre et gratuite

Un parcours à la découverte de portraits de ceux qui font la ville sans que toujours on ne les entende. Éboueur, guichetière, jardinier… quel sens donnent-il à la ville ? quels sont leurs regards sur notre quotidien et les espaces que nous partageons sans toujours nous croiser. Une exposition révélant leurs voix et leurs visages.

Organisé par l’association Ricochet

La Passerelle 48 rue Pompière33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T16:00:00+01:00 – 2023-11-10T20:30:00+01:00

