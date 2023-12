Exposition « Entre Mer et Marais » La Passerelle La Gacilly, 13 janvier 2024, La Gacilly.

La Gacilly Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13

fin : 2024-05-12

.

Le parc de Brière, entre mer et marais est le lieu de résidence de Michelle Quélard et de Philippe Nerrière. C’est dans cette région que les artistes puisent leurs inspirations, que naissent leurs créations que nous avons le plaisir de vous présenter.

Pour Michelle Quélard, graver…c’est comme un tâtonnement, une aventure renouvelée, enthousiasmante, fascinante.

Après les encres et l’aquarelle, elle pratique maintenant la gravure en taille-douce (eau-forte et aquatinte). Ses compositions entre figuration et abstraction, jouent avec l’ombre et la lumière. Par le jeu de nuances et dégradés, elle nous fait déambuler dans un monde de suggestions de paysages ou rivages de bord de mer, laissant libre cours à l’imaginaire.

Philippe Nerrière travaille uniquement le Morta, un trésor caché du marais, un bois ancestral. Cette richesse locale que l’on appelle aussi l’or noir de Brière. Après avoir extrait cette matière en cours de fossilisation, de nombreuses étapes sont nécessaires afin d’obtenir un résultat digne de ce bois brut et naturel.

L’artiste inspiré par cette matière rare, la transforme en oeuvre d’art. Il donne au Morta un aspect contemporain, jouant ainsi entre le rendu moderne et la matière millénaire.

Gratuit.

Ouvert le mercredi et le vendredi de 14H à 17H et le samedi et le dimanche de 14H à 18H.

.

La Passerelle Le Bout du Pont

La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne



