Mouton Noir La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 4 juin 2024, Fleury-les-Aubrais.

Mouton Noir Mardi 4 juin 2024, 20h30 La Passerelle Billetterie sur place ou en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-04T20:30:00+02:00 – 2024-06-04T21:05:00+02:00

Fin : 2024-06-04T20:30:00+02:00 – 2024-06-04T21:05:00+02:00

Du muscle, il en faut à ce tout jeune artiste pour s’adonner au freestyle football, une matière rare et explosive, entre danse et jonglage avec un ballon, un sport où tout se passe en une fraction de seconde, à l’image du destin.

Mis en scène par l’acrobate Wilmer Marquez, Mouton noir retrace l’histoire d’un sportif en jonglant avec les disciplines (freestyle, cirque et théâtre). Cela parle de passion vécue envers et contre tous, de destinée contrariée et rattrapée, d’épanouissement…

La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 09 51 https://www.facebook.com/Centre-Culturel-La-Passerelle-424092077621345/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 83 09 51 »}] [{« link »: « https://billetterie.fleurylesaubrais.fr/ »}]

Christophe Raynaud de Lage