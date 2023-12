ZZAJ La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 17 mai 2024, Fleury-les-Aubrais.

ZZAJ Vendredi 17 mai 2024, 20h30 La Passerelle Billetterie sur place ou en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T21:30:00+02:00

Un studio de radio désuet et décrépit, des instruments partout. C’est le début de l’émission musicale : « Voyage aux Pays du Jazz ». Les présentateurs semblent paniqués quand ils se retournent : le patron a invité un public pour réaliser l’émission en direct. « Mais c’est impossible ! »

Et pourtant c’est trop tard… Nous voilà embarqués dans une virtuose déferlante de musique et de maladresses. Nous traversons l’histoire du Jazz entre hallucinations et réalité, du blues au funk en passant par le bebop.

Billetterie en ligne en cliquant ICI

La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 09 51 https://www.facebook.com/Centre-Culturel-La-Passerelle-424092077621345/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 83 09 51 »}] [{« link »: « https://billetterie.fleurylesaubrais.fr/ »}]

Spectacle ZZAJ

Joris Allardon