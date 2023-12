Un Océan d’Amour La Passerelle Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Un Océan d’Amour La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 5 avril 2024, Fleury-les-Aubrais. Un Océan d’Amour Vendredi 5 avril 2024, 20h30 La Passerelle Billetterie sur place ou en ligne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T21:40:00+02:00

Fin : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T21:40:00+02:00 « Un océan d’amour » est une formidable histoire qui finit de rebondir une fois venue sa conclusion, lorsque le soleil aura disparu dans l’océan… Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Sourde aux complaintes des bigoudènes, convaincue que son homme est en vie, elle part à sa recherche. C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états.

Une histoire muette avec moults mouettes ! Billetterie en ligne en cliquant ICI La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 09 51 https://www.facebook.com/Centre-Culturel-La-Passerelle-424092077621345/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 83 09 51 »}] [{« link »: « https://billetterie.fleurylesaubrais.fr/ »}] Spectacle Un océan d’amour Équipe de Un Océan d’Amour Détails Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Code postal 45400 Lieu La Passerelle Adresse 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Ville Fleury-les-Aubrais Departement Loiret Lieu Ville La Passerelle Fleury-les-Aubrais Latitude 47.924908 Longitude 1.920533 latitude longitude 47.924908;1.920533

La Passerelle Fleury-les-Aubrais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-les-aubrais/