Sous le poids des Plumes La Passerelle Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Sous le poids des Plumes La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 23 février 2024, Fleury-les-Aubrais. Sous le poids des Plumes Vendredi 23 février 2024, 20h30 La Passerelle Billetterie sur place ou en ligne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T21:30:00+01:00 Quatre danseurs hip-hop qui, à travers la poésie de leurs corps, nous plongent dans un monde onirique où viennent s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie. Une succession de saynètes comme autant d’images de la vie quotidienne, douces, drôles, impertinentes, qui mêlent danse, jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets. Cette vieille malle poussiéreuse, oubliée, que nous rouvrons après tant d’années. Son contenu, remémorant souvenirs heureux, oubliés ou enfouis au plus profond de nous, comme effacés… Ils s’abîment, se morcèlent, telles des plumes qui nous échappent. Alors, sommes-nous vraiment certains de nous souvenir ? Billetterie en ligne en cliquant ICI La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 09 51 https://www.facebook.com/Centre-Culturel-La-Passerelle-424092077621345/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 83 09 51 »}] [{« link »: « https://billetterie.fleurylesaubrais.fr/ »}] Spectacle Pyramid Nicolas Soira Détails Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Code postal 45400 Lieu La Passerelle Adresse 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Ville Fleury-les-Aubrais Departement Loiret Lieu Ville La Passerelle Fleury-les-Aubrais Latitude 47.924908 Longitude 1.920533 latitude longitude 47.924908;1.920533

