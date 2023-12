Julia La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 17 février 2024, Fleury-les-Aubrais.

Julia Samedi 17 février 2024, 20h30 La Passerelle Billetterie sur place ou en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T21:55:00+01:00

Fin : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T21:55:00+01:00

« Big Brother is watching you » Tout le monde connaît cette phrase tirée de 1984 de George Orwell. On a longtemps cru que l’histoire de Winston, un fonctionnaire dépressif payé pour falsifier la vérité dans un pays éternellement en guerre, n’était qu’un roman. Big Brother espionne, sanctionne, interdit toute pensée personnelle ou tout amour. La vérité perd son sens, le passé est effacé, le langage vidé de sa substance. Tout cela semble désormais résolument familier et dans 1984, le combat est perdu d’avance.

Le Collectif NightShot s’empare de ce récit non pas pour le traduire jusqu’au bout, mais peut-être pour le trahir (un peu). Tenter de résister à l’univers décrit par Orwell pour offrir à nos imaginaires une issue et répondre à cette question : comment échapper à la catastrophe annoncée, comment y résister ? Et comment surtout ne jamais nous y adapter ?

Billetterie en ligne en cliquant ICI

La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 09 51 https://www.facebook.com/Centre-Culturel-La-Passerelle-424092077621345/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 83 09 51 »}] [{« link »: « https://billetterie.fleurylesaubrais.fr/ »}]

Spectacle Julia

Équipe de Julia