O’Tempo Winter Festival La Passerelle Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret O’Tempo Winter Festival La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 9 février 2024, Fleury-les-Aubrais. O’Tempo Winter Festival 9 – 11 février 2024 La Passerelle Billetterie sur place ou en ligne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T18:30:00+01:00 – 2024-02-09T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-11T14:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:30:00+01:00 La Ville de Fleury-les-Aubrais s’associe à O’Tempo pour proposer un évènement musical inédit. Trois jours de concerts avec des valeurs montantes de la scène française pour se réchauffer au coeur de l’hiver.

Les concerts se dérouleront les 9, 10 et 11 février ! Les horaires d’ouverture de la salle Jean-Cocteau : Vendredi et samedi : 18 h 30 à 01 h

Dimanche : 14 h à 18 h 30 Au programme :

VENDREDI 9 FÉVRIER : 20 h 15 : Olympe Chabert

21 h 45 : Zaoui

23 h 15 : Loran SAMEDI 10 FÉVRIER : 20 h 15 : 2 TH

21 h 30 : Kik

23 h : Dj Abdel DIMANCHE 11 FÉVRIER : 15 h 30 : Camille Esteban

17 h : Joseph Kamel Billetterie en ligne en cliquant ICI La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 09 51 https://www.facebook.com/Centre-Culturel-La-Passerelle-424092077621345/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 83 09 51 »}] [{« link »: « https://billetterie.fleurylesaubrais.fr/ »}] O’Tempo Festival Équipe O’Tempo Détails Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Code postal 45400 Lieu La Passerelle Adresse 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Ville Fleury-les-Aubrais Departement Loiret Lieu Ville La Passerelle Fleury-les-Aubrais Latitude 47.924908 Longitude 1.920533 latitude longitude 47.924908;1.920533

La Passerelle Fleury-les-Aubrais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-les-aubrais/