Mytho 2.0 – François Martinez La Passerelle Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Mytho 2.0 – François Martinez La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 2 février 2024, Fleury-les-Aubrais. Mytho 2.0 – François Martinez Vendredi 2 février 2024, 20h30 La Passerelle Billetterie sur place ou en ligne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:30:00+01:00 François Martinez n’est pas un magicien comme les autres : il a des pouvoirs et peut accomplir des miracles hors du commun…. En tous cas, c’est ce qu’il prétend ! Est-ce un don ? Un héritage génétique ? S’est-il fait piquer par une araignée radioactive ? Est-il simplement un gros mytho qui prend un malin plaisir à mystifier les spectateurs avec humour grâce à des objets du quotidien, qu’il s’agisse d’un DVD ou d’une simple boîte de Kleenex. Alliant magie et mentalisme, il enchaîne les miracles à quelques centimètres du public, quand ce n’est pas carrément dans les mains de ses spectateurs. Billetterie en ligne en cliquant ICI La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 09 51 https://www.facebook.com/Centre-Culturel-La-Passerelle-424092077621345/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 83 09 51 »}] [{« link »: « https://billetterie.fleurylesaubrais.fr/ »}] Spectacle Mytho 2.0 Équipe de François Martinez Détails Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Code postal 45400 Lieu La Passerelle Adresse 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Ville Fleury-les-Aubrais Departement Loiret Lieu Ville La Passerelle Fleury-les-Aubrais Latitude 47.924908 Longitude 1.920533 latitude longitude 47.924908;1.920533

La Passerelle Fleury-les-Aubrais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-les-aubrais/