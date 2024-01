Cérémonie des vœux La Passerelle Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Cérémonie des vœux Jeudi 18 janvier, 19h00 La Passerelle Entrée libre

2024-01-18T19:00:00+01:00 – 2024-01-18T21:00:00+01:00

Carole Canette, Maire de Fleury-les-Aubrais et le Conseil municipal vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2024. À cette occasion, une cérémonie pour les Fleuryssois, les acteurs et partenaires de la Ville aura lieu le jeudi 18 janvier à 19 h. Ouvert à toutes et tous. La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

