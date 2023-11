Cet évènement est passé Petite Musique Intérieure Brute La Passerelle Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Petite Musique Intérieure Brute La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 9 novembre 2023, Fleury-les-Aubrais. Petite Musique Intérieure Brute 9 et 10 novembre La Passerelle L’association Dans’handi propose une création chorégraphique inclusive en collaboration avec l’orchestre de l’Inattendu.

Les bénéfices de cette soirée participeront à l'achat d'un fauteuil électrique pour Emma, une danseuse de la Compagnie d'Un Jour. La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

2023-11-09T20:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:00:00+01:00

