Concert donné par l'Harmonie Saint-Marc Saint-Vincent La Passerelle Fleury-les-Aubrais

Loiret Concert donné par l’Harmonie Saint-Marc Saint-Vincent La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 7 octobre 2023, Fleury-les-Aubrais. Concert donné par l’Harmonie Saint-Marc Saint-Vincent Samedi 7 octobre, 19h30 La Passerelle Concert gratuit – Réservation obligatoire au 02 38 86 19 93 ou au 06 75 22 09 99. L’Harmonie Saint-Marc Saint-Vincent (HSMSV), dirigée par Avelan N’TSIETE et assisté par Aymeric MARCHAND, donnera un concert le samedi 7 octobre 2023 à 20h30 au centre culturel La Passerelle

Avec pour invitée l’Harmonie de Blois, dirigée par Vincent RIES. La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 09 51 https://www.facebook.com/Centre-Culturel-La-Passerelle-424092077621345/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T19:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

2023-10-07T19:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

