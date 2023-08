Forum « 2000 emplois, 2000 sourires » La Passerelle Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Forum « 2000 emplois, 2000 sourires » La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 26 septembre 2023, Fleury-les-Aubrais. Forum « 2000 emplois, 2000 sourires » Mardi 26 septembre, 09h30 La Passerelle Entrée libre Le Forum « 2000 emplois, 2000 sourires » est de retour le mardi 26 septembre de 9 h 30 à 16 h 30 à La Passerelle. L’objectif est de vous aider à rencontrer des entreprises dans tous les secteurs d’activité qui recrutent, de trouver une formation et de découvrir des métiers et des formations. Durant cette journée, les entreprises se mobiliseront pour vous présenter les métiers d’aujourd’hui et de demain dans des espaces immersifs et interactifs. De nombreux employeurs seront présents, avec des postes à la clé. Plus de renseignements au 02 38 83 09 51 La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 09 51 https://www.facebook.com/Centre-Culturel-La-Passerelle-424092077621345/ [{« type »: « link », « value »: « https://2000emplois2000sourires.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 83 09 51 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Lieu La Passerelle Adresse 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Ville Fleury-les-Aubrais

