Loiret Le Conservatoire vous ouvre ses portes La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 3 juillet 2023, Fleury-les-Aubrais. Le Conservatoire vous ouvre ses portes 3 – 7 juillet La Passerelle Entrée libre Le Conservatoire Maurice-Ravel organise une semaine portes ouvertes du 3 au 7 juillet. Au programme : spectacles, mini-concerts, cours d’essais et inscriptions pour la saison 2023/2024. Des spectacles tout public seront proposés tous les soirs à partir de 18 h 30. Les inscriptions pour la saison 2023/2024 se tiendront cette année du mercredi 28 juin au vendredi 7 juillet auprès du secrétariat du Conservatoire. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 19 h

Mercredi de 10 h à 19 h

La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 09 51

