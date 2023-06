Conseil municipal La Passerelle Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Conseil municipal La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 9 juin 2023, Fleury-les-Aubrais. Conseil municipal Vendredi 9 juin, 18h00 La Passerelle Ordre du jour : éléction des suppléants des délégués en vue de l’élection des sénateurs du 24 septembre 2023 La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 09 51 https://www.facebook.com/Centre-Culturel-La-Passerelle-424092077621345/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 71 93 93 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

