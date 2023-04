Les Journées Intercommunales du Handicap La Passerelle Fleury-les-Aubrais Catégories d’évènement: Fleury-les-Aubrais

Les Journées Intercommunales du Handicap La Passerelle, 24 mai 2023, Fleury-les-Aubrais. Les Journées Intercommunales du Handicap 24 et 31 mai La Passerelle Gratuit et ouvert à tous Fleury-les-Aubrais, La Chapelle-Saint-Mesmin, Ingré et Saint-Jean-de-la-Ruelle unissent leurs forces du 24 au 31 mai pour la deuxième édition des Journées Intercommunales du Handicap. Un forum réunissant les quatre villes se tiendra le mercredi 24 mai de 14 h à 17 h 30 à l’Unisson, à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Animations, stands et micro-conférences seront proposés. La Ville de Fleury-les-Aubrais met en avant les personnes souffrant de maladies mentales et de troubles psychiques. Une table ronde autour de la maladie mentale aura lieu le mercredi 31 mai de 16 h à 19 h au Centre culturel La Passerelle. La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 09 51 https://www.facebook.com/Centre-Culturel-La-Passerelle-424092077621345/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

