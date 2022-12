Le Grand show des petites choses La Passerelle Fleury-les-Aubrais Catégories d’évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret

Le Grand show des petites choses La Passerelle, 15 avril 2023, Fleury-les-Aubrais. Le Grand show des petites choses Samedi 15 avril 2023, 15h00 La Passerelle

Billetterie de La Passerelle ouverte les mardis, mercredis et vendredis de 13 h 30 à 17 h et les samedis de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Spectacle de marionnettes par les frères DUCHOC – La Passerelle – 15 h La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

02 38 83 09 51 https://www.facebook.com/Centre-Culturel-La-Passerelle-424092077621345/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T15:00:00+02:00

2023-04-15T15:40:00+02:00 Droits réservés

Détails Catégories d’évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Lieu La Passerelle Adresse 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Ville Fleury-les-Aubrais lieuville La Passerelle Fleury-les-Aubrais Departement Loiret

La Passerelle Fleury-les-Aubrais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-les-aubrais/

Le Grand show des petites choses La Passerelle 2023-04-15 was last modified: by Le Grand show des petites choses La Passerelle La Passerelle 15 avril 2023 Fleury-les-Aubrais La Passerelle Fleury-les-Aubrais

Fleury-les-Aubrais Loiret