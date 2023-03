Le Cimetière des Éléphants La Passerelle Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Le Cimetière des Éléphants La Passerelle, 30 mars 2023, Fleury-les-Aubrais. Le Cimetière des Éléphants 30 mars – 1 avril La Passerelle Réservation au Centre Culturel Passerelle le samedi 18 et le mercredi 22 mars de 13h30 à 16h30. Tarifs : 8€ – 7€ pour les 7-18 ans La compagnie théâtrale « Le Bastringue » vous présente sa nouvelle pièce « Le Cimetière des Éléphants » de Jean-Paul Daumas. La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 09 51 https://www.facebook.com/Centre-Culturel-La-Passerelle-424092077621345/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 71 74 62 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T20:00:00+02:00 – 2023-03-30T22:00:00+02:00

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00 théâtre Bastringue

