Les Artistes FLeuryssois 60ans d.Art La Passerelle, 25 mars 2023, Fleury-les-Aubrais. Les Artistes FLeuryssois 60ans d.Art 25 mars – 2 avril La Passerelle Entrée libre 60 Artistes et sculpteurs feteront les 60ans des Artistes FLEURYSSOIS a la Passerelle du 25/03 au 02/04/2023

Invité d.honneur PASCAL RIEU Artisant Vitrailliste. La Passerelle 57 Boulevard de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T18:00:00+01:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 gratuit

