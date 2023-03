Concert de printemps La Passerelle Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret

Concert de printemps La Passerelle, 18 mars 2023, Fleury-les-Aubrais. Concert de printemps Samedi 18 mars, 20h30 La Passerelle ENTREE LIBRE CONCERT GRATUIT A LA PASSERELLE FLEURY LES AUBRAIS SAMEDI 18 MARS 2023 20 H 30 La Passerelle 57 Boulevard de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T20:30:00+01:00 – 2023-03-18T22:30:00+01:00

2023-03-18T20:30:00+01:00 – 2023-03-18T22:30:00+01:00 CONCERT gratuit

Détails Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Lieu La Passerelle Adresse 57 Boulevard de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais Ville Fleury-les-Aubrais Departement Loiret Age min 5 Age max 99 Lieu Ville La Passerelle Fleury-les-Aubrais

La Passerelle Fleury-les-Aubrais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-les-aubrais/

Concert de printemps La Passerelle 2023-03-18 was last modified: by Concert de printemps La Passerelle La Passerelle 18 mars 2023 Fleury-les-Aubrais La Passerelle Fleury-les-Aubrais

Fleury-les-Aubrais Loiret