Sur inscription à action.sociale@ville-fleurylesaubrais.fr ou par téléphone

Parking la Passerelle – 8 et 9 février – 9 h 30 / 12 h 30 ou 14 h / 17h La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

02 38 83 09 51 https://www.facebook.com/Centre-Culturel-La-Passerelle-424092077621345/ Un Bus Numérique sera installé sur le parking de la Passerelle à destination des seniors fleuryssois. Il accueillera sur chaque session, un groupe de 10 personnes. Des ateliers collectifs gratuits seront proposés et animés par un formateur avec au programme l’ordinateur et son environnement, internet, la messagerie, la clé USB ou encore l’appareil photo.

