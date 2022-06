La Passerelle – Crazy Cat’s Cadillac Paradise Méobecq, 4 septembre 2022, Méobecq.

La Passerelle – Crazy Cat’s Cadillac Paradise Méobecq

2022-09-04 20:30:00 20:30:00 – 2022-09-04

Méobecq 36500 Méobecq

La communauté de communes Val de l’Indre-Brenne propose dans le cadre du festival « La Passerelle » un concert à au café de Méobecq. Crazy Cat’s Cadillac Paradise (CCCP), c’est un set de Rock’n’Roll des répertoires des légendes Rockabilly et Rock en général avec une orientation 50’s et 60’s. Chuck Berry, Gene Vincent, Billy Lee Riley, Stray Cat’s, Eddie Cochran, Carl Perkins et bien d’autres…

5 concerts gratuits dans le cadre de la Passerelle, festival musical itinérant organisé par la Communauté de Communes Val de l’Indre-Brenne.

+33 6 88 55 74 00 http://www.valdelindrebrenne.com/

©Pat Dion

Méobecq

dernière mise à jour : 2022-06-03 par