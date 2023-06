Atelier fabrication de marionnettes avec Valentina VALENTINI La Passerelle – Centre Social Souppes-sur-Loing, 23 août 2023, Souppes-sur-Loing.

Atelier fabrication de marionnettes avec Valentina VALENTINI Mercredi 23 août, 17h00, 17h30 La Passerelle – Centre Social Nombre de places limité, inscription requise au préalable auprès de la médiathèque. Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un parent.

Rencontres avec le public pour fabriquer marionnettes. Sous forme de rencontres ou d’ateliers de pratique, ces actions d’éducation artistique offrent la possibilité de prendre part à une démarche plastique et théâtrale, en alliant fabrication et jeu, pour que chacun puisse s’exprimer à sa manière au travers d’une pratique ludique, favorisant le travail collectif et la mise en confiance de chaque individu.

La Passerelle – Centre Social Avenue du Foyer 77460 Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing 77460 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 29 70 49 https://mediathequesouppessurloing.opac-x.com/ https://www.souppes.fr/cadre-de-vie/actions-sociales/la-passerelle/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 29 70 49 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 89 57 99 69 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-souppes.fr »}] La Passerelle, c’est une structure de proximité qui accompagne des mobilisations et des projets d’habitants et construit de meilleures conditions de vie, aujourd’hui et pour demain. Elle propose des activités sociales, éducatives, culturelles et familiales pour répondre aux souhaits de tous. Transports : transilien ligne R arrêt Souppes-Château Landon, bus Express 34 arrêt Office du Tourisme ou Gare de Souppes ; Parking : au niveau de la gare de Souppes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T17:00:00+02:00 – 2023-08-23T17:30:00+02:00

2023-08-23T17:30:00+02:00 – 2023-08-23T18:00:00+02:00

©Valentina Valentini