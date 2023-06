Atelier théâtre avec la Cie Les Histoires de l’Oncle Will La Passerelle – Centre Social Souppes-sur-Loing, 23 juin 2023, Souppes-sur-Loing.

Atelier théâtre avec la Cie Les Histoires de l’Oncle Will Vendredi 23 juin, 14h30 La Passerelle – Centre Social À partir de 14 ans. Nombre de places limité, inscription requise au préalable auprès de la médiathèque.

Par la magie du théâtre de tréteaux, notre troupe en résidence d’artistes à Souppes, à la fois chanteurs, danseurs et musiciens vous emmènent dans l’univers riche et passionnant de William Shakespeare, dit « l’Oncle Will », avec des chansons, du conte, de la danse, des combats et de la musique. À travers cet atelier, venez vous initier au métier de comédien et vous amusez à jouer !

La Passerelle – Centre Social Avenue du Foyer 77460 Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing 77460 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 29 70 49 https://mediathequesouppessurloing.opac-x.com/ https://www.souppes.fr/cadre-de-vie/actions-sociales/la-passerelle/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 29 70 49 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 89 57 99 69 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-souppes.fr »}] La Passerelle, c’est une structure de proximité qui accompagne des mobilisations et des projets d’habitants et construit de meilleures conditions de vie, aujourd’hui et pour demain. Elle propose des activités sociales, éducatives, culturelles et familiales pour répondre aux souhaits de tous. Transports : transilien ligne R arrêt Souppes-Château Landon, bus Express 34 arrêt Office du Tourisme ou Gare de Souppes ; Parking : au niveau de la gare de Souppes

2023-06-23T14:30:00+02:00 – 2023-06-23T16:30:00+02:00

©Cie Les Histoire de l’Oncle Will