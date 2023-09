Repair Café à Baud La Passerelle Baud, 21 octobre 2023, Baud.

Repair Café à Baud Samedi 21 octobre, 09h00 La Passerelle

Au Repair Café, on apprend à réparer avec l’aide d’un bénévole plutôt que jeter ! En plus on boit du bon café et on rigole :)

Ça peut être des oblets du quotidien, du petit electroménager, des vêtements, des ordinateurs …

La Passerelle Impasse Françoise Dolto 56 150 Baud Baud 56150 Morbihan Bretagne

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00

Baud communauté