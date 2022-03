La Passem ! Morlaàs, 5 juin 2022, Morlaàs.

La Passem ! Morlaàs

2022-06-05 03:00:00 – 2022-06-05

Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 “La Passem” : c’est une grande course de relais qui parcourt la Gascogne pendant 4 jours et 3 nuits sans interruption. + de 150 communes traversées soit 600 km. L’objectif : promouvoir et sauvegarder la langue béarnaise.

Courez, 1, 2 10…20 km, à pied, à vélo, à trotinette, à cheval… faites courir la langue et accompagnez le témoin sur les chemins de la Passem !

La course et libre et sans inscription.

Prenez part aux nombreuses animations qui jalonnent le tracé ou organisez votre propre événement.

Le parcours du jour : 3h : Mazerolles, Momas, Aubin, Bournos, Caubio-Loos, Sauvagnon, Serres-Castet, Montardon, Saint-Castin, Bernadets, Maucor, Morlaàs, Buros, Montaron. 12h : arrivée à Pau.

+33 6 38 93 85 86

Morlaàs

