La Passem ! Lanneplaà, 3 juin 2022, Lanneplaà.

La Passem ! Lanneplaà

2022-06-03 00:48:00 – 2022-06-03 04:50:00

Lanneplaà Pyrénées-Atlantiques Lanneplaà

600 km seront courus, pendant 4 jours et 3 nuits, sans interruption !

La course traversera plusieurs communes du Coeur de Béarn : Lanneplaà, Sainte-Suzanne, Orthez, Saint-Boès, Bonnut, Sallespisse, Sault-de-Navailles, Lacadée, Hagetaubin, Labeyrie.

Course qui se tient tous les deux ans à travers le territoire de Gascogne (Béarn, Bigorre, Landes, Bas-Adour) et qui a pour but de recueillir des fonds qui sont ensuite reversés à des projets œuvrant pour la transmission et la valorisation de la Lenga Nosta.

Durant la course, un témoin symbolisant la Lenga Nosta est transmis de main en main à chaque kilomètre. Il contient un message tenu secret jusqu’à l’arrivée.

600 km seront courus, pendant 4 jours et 3 nuits, sans interruption !

La course traversera plusieurs communes du Coeur de Béarn : Lanneplaà, Sainte-Suzanne, Orthez, Saint-Boès, Bonnut, Sallespisse, Sault-de-Navailles, Lacadée, Hagetaubin, Labeyrie.

Course qui se tient tous les deux ans à travers le territoire de Gascogne (Béarn, Bigorre, Landes, Bas-Adour) et qui a pour but de recueillir des fonds qui sont ensuite reversés à des projets œuvrant pour la transmission et la valorisation de la Lenga Nosta.

Durant la course, un témoin symbolisant la Lenga Nosta est transmis de main en main à chaque kilomètre. Il contient un message tenu secret jusqu’à l’arrivée.

+33 6 38 93 85 86

600 km seront courus, pendant 4 jours et 3 nuits, sans interruption !

La course traversera plusieurs communes du Coeur de Béarn : Lanneplaà, Sainte-Suzanne, Orthez, Saint-Boès, Bonnut, Sallespisse, Sault-de-Navailles, Lacadée, Hagetaubin, Labeyrie.

Course qui se tient tous les deux ans à travers le territoire de Gascogne (Béarn, Bigorre, Landes, Bas-Adour) et qui a pour but de recueillir des fonds qui sont ensuite reversés à des projets œuvrant pour la transmission et la valorisation de la Lenga Nosta.

Durant la course, un témoin symbolisant la Lenga Nosta est transmis de main en main à chaque kilomètre. Il contient un message tenu secret jusqu’à l’arrivée.

Ligams

Lanneplaà

dernière mise à jour : 2022-04-08 par