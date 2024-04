La Passem en Vallée d’Ossau Place de l’Hôtel de ville Arudy, vendredi 3 mai 2024.

La Passem en Vallée d'Ossau
Place de l'Hôtel de ville
Arudy
Pyrénées-Atlantiques

Venez nombreux pour encourager les coureurs de la Passem en Vallée d’Ossau ! Une course qui se tient tous les deux ans et qui a pour but de recueillir des fonds qui sont ensuite reversés à des projets œuvrant pour la transmission et la valorisation de la lenga nosta* (notre langue). Cette année, les premiers coureurs recevront le témoin à Bruges à 21 h 17 et le porteront jusqu’au dolmen de Buzy à minuit trente ! Une nocturne culturelle qui traversera Lys, Rébénacq, Sévignacq-Meyracq, Sainte Colome, Louvie-juzon, Iseste, Arudy et Bescat. 100 100 EUR.

Place de l’Hôtel de ville Arudy

Arudy 64260
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine

