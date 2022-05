La Passem ! Cantère Lombia, 3 juin 2022, Lombia.

La Passem ! Cantère Lombia

2022-06-03 – 2022-06-03

Lombia Pyrénées-Atlantiques Lombia

EUR 0 0 “La Passem” : c’est une grande course de relais qui parcourt la Gascogne pendant 4 jours et 3 nuits sans interruption. + de 150 communes traversées soit 600 km. L’objectif : promouvoir et sauvegarder la langue béarnaise.

Courez, 1, 2 10…20 km, à pied, à vélo, à trottinette, à cheval… faites courir la langue et accompagnez le témoin sur les chemins de la Passem !

Cantera ouverte à tous . Venez chanter, découvrir l’épicerie bar associative, déguster des produits locaux et fêter la course !

+33 6 07 52 36 59

Lombia

dernière mise à jour : 2022-05-17 par