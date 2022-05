La Passem ! à Monein

La Passem ! à Monein, 4 juin 2022, . La Passem ! à Monein

2022-06-04 21:04:00 – 2022-06-04 EUR 0 En partenariat avec Ligams.

21h30 à 22h15 : Passage de la Passem suivi du théâtre de rue scène de « la Ségue » par Carnaval Biarnès et la Compagnie Jour de fête. En partenariat avec Ligams.

21h30 à 22h15 : Passage de la Passem suivi du théâtre de rue scène de « la Ségue » par Carnaval Biarnès et la Compagnie Jour de fête. +33 6 38 93 85 86 En partenariat avec Ligams.

21h30 à 22h15 : Passage de la Passem suivi du théâtre de rue scène de « la Ségue » par Carnaval Biarnès et la Compagnie Jour de fête. dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville