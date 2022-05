La Passem ! à Artix Artix Artix Catégories d’évènement: 64170

Artix 64170 Artix EUR 0 En partenariat avec Ligams.

Tout au long de l’après-midi : grande lessive artistique, buvette et restauration (sandwichs/frites/crêpes)

17h Initiation à la langue

18h Démonstration quilles de 6 et de 9. Dégustation de bière. Tournoi de pétanque en doublette, concours de tir de précision, concours de point.

19h Cantèra avec Dauna Jupeta. En partenariat avec Ligams.

19h Cantèra avec Dauna Jupeta. En partenariat avec Ligams.

