Songe d’une nuit d’andaine – Stage de réalisation artistique La Passée Saint-Michel-des-Andaines, 10 juillet 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Tous les étés depuis 2007, Amavada organise un stage intensif mêlant théâtre, musique, arts plastique… ouvert à tous à partir de 16 ans qui aboutit à des représentations poileboines et adulables à souhait.Partie Théâtre

En deux semaines d’une grande intensité, nous nous donnons pour mission au cours de ce stage réalisation de recréer « Le Songe d’une nuit d’été » à notre façon et en nous appuyant sur les légendes bagnolaises.

Parler d’amour, se raconter des histoires fantastiques, s’amuser à jouer, quand dans l’actualité tout nous amène à la colère ou à la déprime, est une proposition artistique à contre-courant. Du baume au coeur dans ce monde de brutes.

Nous jouerons le plus souvent dehors, in situ, au pays des fées et des sources revigorantes. Les éléments nous dépassent, ils sont plus forts que nous et ils jouent même avec nos sentiments.

Les stagiaires, encadrés par deux comédiens professionnels (Cléa Michelini & Guillaume Hincky) et le metteur en scène de la Compagnie amavada, pourront découvrir ou approfondir certaines techniques théâtrales en vivant les affres et les plaisirs de la création. À plusieurs reprises (en fin de première semaine et sur toute la durée du dernier week-end), nous présenterons nos travaux au public que nous inviterons à vivre, avec nous, l’émotion d’un spectacle déambulatoire et immersif.​Partie Musique

La partie musicale sera dirigée par Pierre Millet, trompettiste et compositeur pour les fameux Ana Kap, mais aussi Chromatic museum, Decor-um… Nous travaillerons autour du spectacle créé mais également sur de petites scènes annexes ou sur des morceaux autonomes.

La musique concrète sera de la partie : nous construirons des instruments avec… du bambou, pourquoi pas, des cailloux et sûrement des coquilles d’escargot. Nous inventerons des paysages sonores à l’aide de ceux-ci et de la nature environnante.

Seuls les instruments acoustiques seront utilisés, oublions nos amplis et autres samplers, ici tout son sera transmis à l’oreille par l’unique puissance de l’air ambiant.Partie Arts Plastiques

La partie arts plastique sera encadrée par Juliette Gellée. Nous nous plongerons dans l’univers fantastique et nébuleux de la teinture végétale. Pendant 2 semaines, nous testerons et expérimenterons comme des chimistes de la nature. Pour créer notre encre végétale, nous irons cueillir, glaner, des végétaux, des minéraux, des pelures de légumes ou que sais-je encore. Nous pourrons utiliser ces encres pour dessiner et peindre sur des tissus qui nous serviront de base pour les costumes du spectacle.Vie quotidienne

Le stage se déroulant en pension complète, les stagiaires participeront à certaines tâches liées à la vie en collectif. Pour la cuisine, ils seront

missionnés par notre chef Bubu Pagier qui établira les menus mais qui aura besoin d’aide pour les réaliser. Par ailleurs, nous limiterons l’utilisation des portables afin de nous concentrer sur nos objectifs artistiques et de se fabriquer la bulle dépaysante, constructive, confraternelle et créative qui sied à une véritable compagnie d’artistes.

​Direction du stage – Valéry Dekowski​

Direction d’acteur et mises en scène – Cléa Michelini & Guillaume Hincky

Musique – Pierre Millet

Arts Plastiques – Juliette Gellée

Écriture – Alice Barbier, Nicolas Sorel & Valéry Dekowski.

Vendredi 2023-07-10 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-26 14:00:00. .

La Passée Saint-Michel-des-Andaines

Bagnoles de l’Orne Normandie 61600 Orne Normandie



Every summer since 2007, Amavada has organized an intensive course combining theater, music, plastic arts… open to everyone aged 16 and over, which culminates in performances that are as poileboines as they come

In two intense weeks, we set ourselves the task of recreating « A Midsummer Night’s Dream » in our own way, based on the legends of Bagnol.

Talking about love, telling ourselves fantastic stories, having fun playing, when everything in the news leads us to anger or depression, is a counter-current artistic proposition. A balm for the heart in this brutal world.

We’ll be playing mostly outdoors, in situ, in the land of fairies and invigorating springs. The elements overtake us, they’re stronger than we are, and they even play with our feelings.

Supervised by two professional actors (Cléa Michelini & Guillaume Hincky) and Compagnie amavada’s director, trainees will be able to discover or deepen certain theatrical techniques while experiencing the trials and pleasures of creation. On several occasions (at the end of the first week and throughout the last weekend), we will present our work to the public, inviting them to join us in experiencing the emotion of an immersive strolling show… Music section

The music will be directed by Pierre Millet, trumpeter and composer for the famous Ana Kap, but also Chromatic museum, Decor-um… We’ll be working not only around the show itself, but also on small side-scenes or stand-alone pieces.

Concrete music will be part of the mix: we’ll be building instruments out of… why not bamboo, pebbles and even snail shells? We’ll invent soundscapes using these and the natural world around us.

Only acoustic instruments will be used: forget our amplifiers and samplers, here all sound will be transmitted to the ear by the unique power of the ambient air.Visual Arts section

The plastic arts section will be supervised by Juliette Gellée. We’ll be immersing ourselves in the fantastic, nebulous world of vegetable dyeing. For 2 weeks, we’ll be testing and experimenting like nature’s chemists. To create our vegetable inks, we’ll pick and glean plants, minerals, vegetable peelings and more. We can then use these inks to draw and paint on fabrics that will serve as the basis for our costumes for the show.Daily life

As the course is full-board, trainees will take part in certain tasks linked to group life. In the kitchen, they will be

by our chef Bubu Pagier, who will draw up the menus but will need help to implement them. In addition, we’ll be limiting the use of laptops, so that we can concentrate on our artistic objectives and create a bubble of exoticism, constructiveness, camaraderie and creativity befitting a true artists? company.

course director – Valéry Dekowski?

Acting and directing – Cléa Michelini & Guillaume Hincky

Music – Pierre Millet

Visual arts – Juliette Gellée

Writing – Alice Barbier, Nicolas Sorel & Valéry Dekowski

Desde 2007, Amavada organiza cada verano un curso intensivo que combina teatro, música y artes visuales… abierto a todos los mayores de 16 años, y que culmina con espectáculos tan poéticos como accesibles.Sección de teatro

Durante dos intensas semanas, nos propusimos recrear a nuestra manera « El sueño de una noche de verano », a partir de las leyendas de Bagnol.

Hablar de amor, contarnos historias fantásticas, divertirnos jugando, cuando todo en las noticias nos lleva a la ira o a la depresión, es una propuesta artística a contracorriente. Es un bálsamo para el corazón en este mundo brutal.

Actuaremos sobre todo al aire libre, in situ, en la tierra de las hadas y las fuentes vigorizantes. Los elementos nos superan, son más fuertes que nosotros e incluso juegan con nuestros sentimientos.

Supervisados por dos actores profesionales (Cléa Michelini & Guillaume Hincky) y el director de la Compagnie amavada, los cursillistas podrán descubrir o profundizar ciertas técnicas teatrales mientras experimentan las pruebas y los placeres de la creación. En varias ocasiones (al final de la primera semana y a lo largo del último fin de semana), presentaremos nuestro trabajo al público, invitándole a unirse a nosotros para experimentar la emoción de un espectáculo conmovedor e inmersivo… Sección musical

La música estará dirigida por Pierre Millet, trompetista y compositor de la célebre Ana Kap, pero también del museo Chromatic, Decor-um… Trabajaremos no sólo en el espectáculo en sí, sino también en pequeñas escenas secundarias o piezas independientes.

La música concreta formará parte de la mezcla: construiremos instrumentos de… ¿por qué no bambú, guijarros e incluso conchas de caracol? Inventaremos paisajes sonoros a partir de ellos y del mundo natural que nos rodea.

Sólo se utilizarán instrumentos acústicos, así que olvídese de nuestros amplificadores y otros samplers, aquí todo el sonido se transmitirá al oído por la fuerza única del aire ambiente.Sección de artes visuales

La sección de artes visuales estará supervisada por Juliette Gellée. Nos sumergiremos en el fantástico y nebuloso mundo del tinte vegetal. Durante 2 semanas, probaremos y experimentaremos como químicos de la naturaleza. Para crear nuestra tinta vegetal, recogeremos y espigaremos plantas, minerales, peladuras de verduras y todo lo que encontremos. Con estas tintas podremos dibujar y pintar sobre telas que utilizaremos como base para los trajes del espectáculo.Vida cotidiana

Como el curso es de pensión completa, los alumnos participarán en algunas de las tareas asociadas a la vida en grupo. En la cocina, serán

por nuestro chef Bubu Pagier, que elaborará los menús pero necesitará ayuda para ponerlos en práctica. Además, limitaremos el uso de teléfonos móviles para poder concentrarnos en nuestros objetivos artísticos y crear la burbuja relajante, constructiva, amistosa y creativa que corresponde a una verdadera compañía de artistas.

director del curso – Valéry Dekowski?

Interpretación y dirección – Cléa Michelini & Guillaume Hincky

Música – Pierre Millet

Artes visuales – Juliette Gellée

Redacción – Alice Barbier, Nicolas Sorel & Valéry Dekowski

Seit 2007 organisiert Amavada jeden Sommer einen intensiven Workshop, der Theater, Musik und bildende Kunst miteinander verbindet und für alle ab 16 Jahren offen ist

In zwei intensiven Wochen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den « Sommernachtstraum » auf unsere Weise und mithilfe der Legenden von Bagnolais neu zu inszenieren.

Von der Liebe zu sprechen, sich fantastische Geschichten zu erzählen, Spaß am Spiel zu haben, wenn uns in der heutigen Zeit alles zu Wut oder Depressionen verleitet, ist ein künstlerischer Vorschlag, der gegen den Strom schwimmt. Balsam für die Seele in dieser brutalen Welt.

Wir werden meistens draußen spielen, in situ, im Land der Feen und der belebenden Quellen. Die Elemente überragen uns, sie sind stärker als wir und spielen sogar mit unseren Gefühlen.

Die Praktikanten werden von zwei professionellen Schauspielern (Cléa Michelini & Guillaume Hincky) und dem Regisseur der Compagnie amavada betreut und können bestimmte Theatertechniken entdecken oder vertiefen, indem sie die Qualen und Freuden der Kreation erleben. An mehreren Terminen (am Ende der ersten Woche und während des gesamten letzten Wochenendes) werden wir unsere Arbeiten dem Publikum vorstellen und es einladen, mit uns die Emotionen eines immersiven Wandertheaters zu erleben. Musikalischer Teil

Der musikalische Teil wird von Pierre Millet geleitet, einem Trompeter und Komponisten für die berühmten Ana Kap, aber auch für Chromatic museum, Decor-um…. Wir werden rund um das Stück arbeiten, aber auch an kleinen Nebenschauplätzen oder an eigenständigen Stücken.

Konkrete Musik wird mit von der Partie sein: Wir werden Instrumente bauen mit… bambus, warum nicht, mit Kieselsteinen und wahrscheinlich mit Schneckenhäusern. Mit diesen Instrumenten und der umgebenden Natur erfinden wir Klanglandschaften.

Es werden nur akustische Instrumente verwendet, also keine Verstärker oder Sampler, denn hier wird jeder Klang durch die Kraft der Luft an das Ohr weitergeleitet.Plastischer Teil

Der Bereich Bildende Kunst wird von Juliette Gellée betreut. Wir werden in die fantastische und nebulöse Welt der Pflanzenfärbung eintauchen. Zwei Wochen lang werden wir wie Naturchemiker testen und experimentieren. Um unsere Pflanzenfarben herzustellen, werden wir Pflanzen, Mineralien, Gemüseschalen oder was weiß ich noch alles sammeln. Mit diesen Tinten können wir dann auf Stoffe zeichnen und malen, die uns als Grundlage für die Kostüme der Aufführung dienen werden.Alltag

Da das Praktikum mit Vollpension stattfindet, werden die Praktikanten an einigen Aufgaben des Gemeinschaftslebens beteiligt. In der Küche werden sie

sie werden von unserem Chefkoch Bubu Pagier beauftragt, der die Menüs zusammenstellt, aber Hilfe bei der Umsetzung benötigt. Außerdem werden wir die Nutzung von Mobiltelefonen einschränken, um uns auf unsere künstlerischen Ziele zu konzentrieren und uns die entfremdete, konstruktive, kollegiale und kreative Blase zu schaffen, die einer echten Künstlergruppe angemessen ist.

leitung des Praktikums – Valéry Dekowski

Schauspielführung und Regie – Cléa Michelini & Guillaume Hincky

Musik – Pierre Millet

Bildende Kunst – Juliette Gellée

Schreiben – Alice Barbier, Nicolas Sorel & Valéry Dekowski

