LA PASSATION Chinon, 19 mars 2022

LA PASSATION Chinon

2022-03-19 20:30:00 – 2022-03-19 22:30:00

Chinon Indre-et-Loire

12 EUR De Christophe Mory – Par le Théâtre de Manse

Rencontre intime, secrète, au lendemain des élections présidentielles, entre le Président sortant et le nouvel élu. L’un et l’autre se sentent désormais inscrits dans l’Histoire et mesurent leurs paroles. Pourtant le naturel revient au galop quand l’amertume de la défaite de l’un secrète des petites vengeances, quand la victoire de l’autre encourage un sentiment de puissance.

Duel au sommet entre deux hommes de pouvoir. Chacun est persuadé d’avoir la bonne méthode, d’être celui qui sauvera enfin la France de ses déboires. Que peuvent-ils bien se dire à cet instant crucial où aucune oreille indiscrète ne peut les entendre ?

Manipulation, stratégies, coups bas… bienvenue dans les coulisses du pouvoir !

Durée : 1h35 – À partir de 12 ans

Chinon.f

culture@ville-chinon.com +33 2 47 93 04 92 https://www.ville-chinon.com/

