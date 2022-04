La Passagère – Course nature mixte 14 km Dinard, 1 mai 2022, Dinard.

La Passagère – Course nature mixte 14 km Dinard

2022-05-01 – 2022-05-01

Dinard Ille-et-Vilaine

21ème édition de la course nature mixte de 14 km « La Passagère » au départ de Dinard et arrivée à Saint-Malo.

Challenge Entreprises : Retour pour cette édition du challenge Entreprises par équipe de 4 coureurs qui devront partir et franchir la ligne d’arrivée ensemble. 100 dossards seront ainsi alloués aux 25 équipes.

Manifestation sportive et rassemblement chaleureux, La Passagère s’attache à satisfaire pleinement celles et ceux qui souhaitent conjuguer course à pied et paysages d’exception.

INFOS PRATIQUES

▪ Départ : rue Ville Es Mesniers (à l’angle du boulevard Jules Verger) – Dinard

▪ 3 horaires de départ : 9h10 – 9h14 – 9h18 (3 sas)

▪ Arrivée : rue Hochelaga –Saint-Malo

PAS DE NAVETTES au départ de St-Malo cette année. Nous vous invitons à prendre vos dispositions pour vous rendre au départ de la course à Dinard par vos propres moyens.

Parkings à disposition boulevard Jules Verger à Dinard (zone départ) et avenue F Roosevelt à St-Malo (zone arrivée)

DOCUMENTS OBLIGATOIRES (au choix) :

– Une licence FFA (Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running) en cours de validité à la date de la manifestation

– Un PASS « J’aime Courir » en cours de validité à la date de la manifestation

– Une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération agrée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication de la pratique du sport en compétition, ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition

– Un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition, ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date de la compétition (soit après le 01 mai 2021)

– Autorisation parentale pour les mineurs

ATTENTION : Les licences de de triathlon, de course d’orientation et de pentathlon moderne ne sont plus acceptées depuis le 1er janvier 2019

Dimanche 1er mai 2022 – À partir de 9h00 – Départ de Dinard

http://www.lapassagere.fr/

Dimanche 1er mai 2022 – À partir de 9h00 – Départ de Dinard

Dinard

