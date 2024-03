LA PART EGALE Rue du Docteur Duboueix Clisson, samedi 16 mars 2024.

LA PART EGALE Rue du Docteur Duboueix Clisson Loire-Atlantique

La D’âme de Compagnie présente seule, en scène de théâtre et d’humour sur l’égalité des sexes.

Il ne lui reste plus qu’à fermer le dernier carton. Enfin ce n’est pas vraiment il , en fait c’est elle . Elle préfère que les mots soient justes, surtout au sujet du sexe. Et dans le genre elle aime bien scotcher les clichés pour faire la part des choses. Alors en attendant de retrouver son chat pour quitter son appartement, elle dresse l’état des lieux de sa société.

C’est l’histoire d’une femme… qui déménage !

Seule-en-scène théâtrale de et par Chloé Martin

Adaptation et mise en scène Anne Marcel

Création et régie lumière Guénaël Grignon

Conseils à l’écriture Fred Abrachkoff et Titus

Regard extérieur Michel Geslin et Maïa Commere

Préparation physique Elodie Rebillard

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Rue du Docteur Duboueix Espace St Jacques

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

