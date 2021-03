Reporté / La part d’Ophélie Théâtre Garonne, 27 mars 2021-27 mars 2021, Toulouse.

Reporté / La part d’Ophélie

du samedi 27 mars au lundi 29 mars à Théâtre Garonne

**Suite aux dernières annonces gouvernementales, ce spectacle est reporté.**

#### Théâtre

**Georgia Scalliet / Jolente De Keersmaeker / tg STAN**

« Je suis Ophélie. Que la rivière n’a pas gardée. La femme à la corde la femme aux veines ouvertes la femme à l’overdose SUR LES LÈVRES DE LA NEIGE la femme à la tête dans la cuisinière à gaz. Hier j’ai cessé de me tuer. Je suis seule avec mes seins, mes cuisses, mon ventre. »

Heiner Müller, _Hamlet Machine_

Ophélie, jeune femme à la beauté virginale, suicidée à l’aube de sa vie est le fantasme masculin par excellence. Ce mythe féminin figé dans son érotisme morbide, figure idéalisée de la femme contemplative, rêveuse et d’une pâleur sépulcrale, est une obsession dévitalisée du regard masculin sur la femme : « La mort d’une belle femme est sans aucun doute le sujet le plus poétique du monde », écrivait Edgar Allan Poe. Est-ce vraiment beau ? Est-ce vraiment poétique ? Il sera question ici de déplacer ce point de vue et de s’émanciper du regard masculin afin de proposer une vision plus juste, moins étriquée, loin de la sublimation aliénante. Georgia Scalliet, comédienne et metteur en scène s’empare d’Ophélie et la constelle de plusieurs voix, dont la sienne, et de plusieurs écritures, de Shakespeare à Heiner Müller… La Part d’Ophélie est une traversée féminine d’un mythe qui questionne le fantasme masculin, en donnant naissance à une Ophélie plurielle — femmes(s), comédienne(s), héroïne(s) — vivante et de chair, « complexe, puissante, consciente, active ». C’est la deuxième fois que Georgia Scalliet s’associe avec les tg STAN, aux côtés de Franck Vercruyssen (Après la répétition en 2014). Elle est accompagnée cette fois par Jolente De Keersmaeker. Cette collaboration artistique présage d’un beau moment de théâtre où s’exerce le pouvoir créateur de la femme…

**Infos Pratiques :**

Les 27 & 29 mars à 20h, le 28 mars à 15h

Tarifs : 10€ à 25€

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



