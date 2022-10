La Part des Singes Concarneau, 25 novembre 2022, Concarneau.

La Part des Singes

3 rue Vauban Musée de la Pêche Concarneau Finistre OTC CCA Musée de la Pêche 3 rue Vauban

2022-11-25 – 2022-11-25

Musée de la Pêche 3 rue Vauban

Concarneau

Finistre

Concarneau

Dans le cadre du mois du film documentaire

Le documentaire « La Part des singes » est diffusé pour la première fois au Musée de la Pêche à Concarneau et sera suivi d’un échange avec le réalisateur Yannick Charles sera présent pour échanger avec le public en fin de projection.

De : Yannick Charles

Musique originale : Next Quartet

Année : 2021 Durée : 55 Pays de production : France

Production : Carrément à l’Ouest

C’est une histoire de capitaines courageux à la barre de bateaux de Lorient et d’ailleurs. Patrons aux expériences multiples, ce sont des figures de solitaire, de sang froid et de joueur. A travers leurs mots et leurs yeux, on plonge dans un quotidien à part et dans un autre monde : celui de la haute mer avec ses incertitudes et ses émotions. C’est un des rares métiers de contact direct entre l’homme et la nature, avec ses beautés et ses dangers.

+33 2 98 92 97 23

Musée de la Pêche 3 rue Vauban Concarneau

dernière mise à jour : 2022-10-21 par OTC CCA