La part des autres, 25 novembre 2022, .

La part des autres



2022-11-25 – 2022-11-25

En prenant conscience de l’interdépen-dance et la similitude des enjeux agricoles et alimentaires dans le monde, les ci-toyens peuvent agir pour une alimenta-tion durable et solidaire et contribuer au droit à l’alimentation ici et ailleurs.

En 1960, une promesse a été faite aux femmes et aux hommes de ce pays : celle de les nourrir tous de manière satis-faisante. Cette promesse, le complexe agro-industriel construit pour moderniser l’agriculture ne l’a pas tenue. C’est un double appauvrissement que l’on ob-serve aujourd’hui, celui des producteurs et celui des consommateurs.

La Part des autres pose le regard sur une multitude de situations vécues afin de questionner le système agricole dans son ensemble, jusqu’à imaginer une sécurité sociale de l’alimentation.

