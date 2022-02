La part des anges Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

La part des anges Salle de spectacle de l'Ekla 65 rue des pins Le Teich

Le Teich Gironde Le Teich 12 12 EUR Un arrêt sur image sur l’histoire d’une femme . Son père est mourant. A la recherche de sa voix bientôt éteinte, elle trouve dans son bureau son vieux dictaphone. Son idée en tête : retrouver des cassettes pour réentendre sa voix. En cherchant encore, elle découvre le travail de Georges Charpak, physicien français, lauréat du Prix Nobel de physique. Il émit l’hypothèse selon laquelle la matière conserve les traces laissées par le son. Une poterie par exemple, façonnée dans l’Egypte antique, porterait sur elle des sillons laissés par les mains du potier…Face aux spectateurs, elle convoque le passé, les réminiscences, les élucubrations. Elle donne corps et voix à ses absents. Une fable sur ce que les absents nous laissent, cette part de nos histoires, trace d’un souvenir, d’une voix, d’un passé volatile et pourtant là.

Théâtre marionnettique par la Cie Liquidambar.

