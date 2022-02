La part des anges Le Dôme, 17 mars 2022, Talence.

La part des anges

Le Dôme, le jeudi 17 mars à 19:30

**Le Liquidambar – Laboratoire marionnettique** Un arrêt sur image dans l’histoire d’une femme. Face aux spectateurs, elle convoque le passé, les réminiscences, les élucubrations. Sont rappelés à sa mémoire morcelée, non pas des personnages à proprement parler, mais des figures, des totems, des bouts d’histoires qui ne lui appartiennent pas mais qui lui collent à la peau. Elle donne corps et voix à ses absents. Elle invente aussi, elle comble les parts manquantes, ressuscite les sons fossiles et, petit à petit, se surprend à se souvenir. Le Liquidambar façonne une fable sur ce que les absents nous laissent, cette part de nos histoires, trace d’un souvenir, d’une voix, d’un passé volatile et pourtant là. Conception et mise en scène : Aurore Cailleret Construction des marionnettes : Lolita Barozzi accompagnée de Arnaud Louski-Pane Création sonore : Julien Lafosse Création lumière : Yannick Anché Scénographie : Cécile Léna Construction scénographique : Marc Valladon Peintre : Thomas Muller Avec : Lolita Barozzi, Aurore Cailleret & Amélie Lepeytre Collaboration artistique : Arnaud Louski-Pane Voix : Loïc Rojouan et Léa Cornetti Production et diffusion : Laurent Pla-Tarruella

Sur inscription

Le Dôme 221, avenue de Thouars Talence Gironde



