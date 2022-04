La part des Anges Le Cube, 30 avril 2022, Villenave-d'Ornon.

La part des Anges

Le Cube, le samedi 30 avril à 20:30

S’il avait dû choisir son ange gardien, il n’aurait surtout pas choisi celui-là ! ——————————————————————————— ### Quel dommage que l’on ne puisse pas choisir son ange gardien ! _Au fil du temps, Lucas est devenu un homme méchant et aigri. Il terrorise son entourage, et principalement sa compagne et son associé. Un jour, débarque Gabriel, son ange gardien, qui a pour mission de le remettre sur le droit chemin._ _Malheureusement pour Lucas, Gabriel vient tout juste d’avoir son examen d’ange gardien, au rattrapage et par accident. Trop rapidement envoyé sur sa première mission, il n’est pas du tout au point et enchaîne gaffes et boulettes._ _Seul visible de Lucas, mais invisible des autres personnages, l’ange Gabriel, avec ses maladresses et ses bourdes, va entraîner Lucas qui n’est pas au bout de ses surprises, dans une histoire incroyable qui va connaître un dénouement inattendu._ Créée il y a 13 ans, voici une version remaniée d’une comédie qui rassemble, une fois de plus, des personnages que tout oppose. Il y a des gentils et des méchants. Mais ici, le méchant va voir sa raison vaciller, tant le gentil, venu de nulle part, est maladroit et touchant à la fois. Et si vous pensez avoir saisi toutes les ficelles de cette histoire rocambolesque, vous êtes probablement dans l’erreur car les autres personnages vont tout faire pour bousculer vos certitudes. + d’infos : [[https://www.theatre-des-salinieres.com/spectacles/la-part-des-anges](https://www.theatre-des-salinieres.com/spectacles/la-part-des-anges)](https://www.theatre-des-salinieres.com/spectacles/la-part-des-anges)

Durée 1 h 30

Présenté par le Théâtre des salinières

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



