La part des anges Gujan-Mestras, 15 avril 2022, Gujan-Mestras.

La part des anges Salle des fêtes 1 Place Charles de Gaulle Gujan-Mestras

2022-04-15 – 2022-04-15 Salle des fêtes 1 Place Charles de Gaulle

Gujan-Mestras Gironde

EUR 18 18 « La part des anges » par Le théâtre des Salinières. Soirée proposée par l’ATGM.

Comédie de Frédéric Bouchet/ Mise en scène : Frédéric Bouchet / Les comédiens : Laura Luna, Hubert Myon, Jean Marc Cochery, Didier Poulain, Alexis Plaire

Une comédie qui rassemble, une fois de plus, des personnages que tout oppose. Il y a des gentils et des méchants. Mais ici, le méchant va voir sa raison vaciller, tant le gentil, venu de nulle part, est maladroit et touchant à la fois.Et si vous pensez avoir saisi toutes les ficelles de cette histoire rocambolesque, vous êtes probablement dans l’erreur car les autres personnages vont tout faire pour bousculer vos certitudes.

Durée : 1h45

Réservations conseillées : Billetterie Office de Tourisme 05 56 66 12 65 (places numérotées) ou sur place juste avant la représentation.

Renseignements ATGM 06 43 04 98 28

« La part des anges » par Le théâtre des Salinières. Soirée proposée par l’ATGM.

Comédie de Frédéric Bouchet/ Mise en scène : Frédéric Bouchet / Les comédiens : Laura Luna, Hubert Myon, Jean Marc Cochery, Didier Poulain, Alexis Plaire

Une comédie qui rassemble, une fois de plus, des personnages que tout oppose. Il y a des gentils et des méchants. Mais ici, le méchant va voir sa raison vaciller, tant le gentil, venu de nulle part, est maladroit et touchant à la fois.Et si vous pensez avoir saisi toutes les ficelles de cette histoire rocambolesque, vous êtes probablement dans l’erreur car les autres personnages vont tout faire pour bousculer vos certitudes.

Durée : 1h45

Réservations conseillées : Billetterie Office de Tourisme 05 56 66 12 65 (places numérotées) ou sur place juste avant la représentation.

Renseignements ATGM 06 43 04 98 28

+33 5 56 66 12 65

« La part des anges » par Le théâtre des Salinières. Soirée proposée par l’ATGM.

Comédie de Frédéric Bouchet/ Mise en scène : Frédéric Bouchet / Les comédiens : Laura Luna, Hubert Myon, Jean Marc Cochery, Didier Poulain, Alexis Plaire

Une comédie qui rassemble, une fois de plus, des personnages que tout oppose. Il y a des gentils et des méchants. Mais ici, le méchant va voir sa raison vaciller, tant le gentil, venu de nulle part, est maladroit et touchant à la fois.Et si vous pensez avoir saisi toutes les ficelles de cette histoire rocambolesque, vous êtes probablement dans l’erreur car les autres personnages vont tout faire pour bousculer vos certitudes.

Durée : 1h45

Réservations conseillées : Billetterie Office de Tourisme 05 56 66 12 65 (places numérotées) ou sur place juste avant la représentation.

Renseignements ATGM 06 43 04 98 28

Mairie de Gujan-Mestras

Salle des fêtes 1 Place Charles de Gaulle Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-01-11 par